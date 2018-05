Bollorè ai dipendenti: inchiesta rischia pesare a lungo su gruppo

Milano, 2 mag. - Vincent Bolloré, accusato in Francia di corruzione nell'ambito di un'inchiesta sulle concessioni portuali in Guinea e Togo, in una lettera inviata oggi ai suoi dipendenti ha ammonito che questa vicenda rischia di "pesare a lungo" sul suo gruppo. "Sono profondamente dispiaciuto dei tormenti che il gruppo risentirà. Per aver visto simili disavventure accadute a molti miei amici e colleghi imprenditori, so che ci vorrà molto tempo", ha detto il finanziere bretone denunciando il "clamore mediatico in corso da alcuni anni".

Nella lettera, Bolloré contesta la cronologia dei fatti sostenuti dall'accusa, sostenendo che le offerte per la gestione dei porti si sono svolte nel 2001 in Togo e nel 2008 in Guinea. "Abbiamo fatto domanda per queste concessioni in un momento in cui nessuna delle due personalità (presidenti della Guinea e del Togo, ndr) era al potere", si difende Bollorè.