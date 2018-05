Camere, Carfagna: avviare lavoro commissioni, paese non può attendere

Roma, 2 mag. - "I problemi del Paese sono tanti e non possono attendere ancora: Cinquestelle e Pd ci aiutino a fare in modo che il Parlamento possa iniziare a lavorare subito. È gia tardi. Ci sono oltre 700 proposte di legge depositate che non potranno essere discusse fintanto che non verranno costituite le commissioni permanenti. Forza Italia ha chiesto dieci giorni fa per voce della capogruppo Mariastella Gelmini che si proceda a renderle operative, ma, finora, non ci sono state evoluzioni. Ecco perché compattamente chiediamo al Movimento 5 stelle di non bloccare coi suoi veti un Paese intero, di aiutarci a rendere il Parlamento perfettamente operativo". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera, deputato di Forza Italia.