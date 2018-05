Pd, M.Di Maio: bene Guerini, basta con litigi e polemiche

Roma, 2 mag. - "Ho firmato il documento proposto da Lorenzo Guerini perché trovo di assoluto buon senso e in linea con il sentimento che pervade molta parte degli elettori, dei militanti e degli iscritti del Partito Democratico richiamare tutti all'unità e alle posizioni politiche espresse dalla Direzione nazionale all'indomani del 4 marzo". Lo dichiara Marco Di Maio, deputato del Partito democratico.

"I nostri sostenitori - continua - e quelli che sono alla finestra e aspettano segnali del nostro partito, non ne possono più dei litigi, non ne possono più di un partito i cui esponenti si accapigliano tra loro come nemmeno col peggiore dei propri avversari riescono a fare, non ne possono più di distinguo rispetto alla linea decisa negli organi di partito. C'è da augurarsi che la riunione della Direzione possa essere un momento per fare chiarezza all'interno del gruppo dirigente nazionale, ma anche per una ripresa unitaria dell'iniziativa del Pd".

"Diversamente si perderebbe un'occasione per dare un segnale rassicurante e positivo alla nostra base elettorale e più in generale al Paese, che dalla seconda forza politica italiana si attende un atteggiamento determinato e responsabile, anziché continuamente piegato ai propri equilibri interni", conclude.