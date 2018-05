Gb, errore dati per screening, sino 270 donne morte di tumore seno

Londra, 2 mag. - Circa 450.000 donne britanniche non sono state "convocate" per un errore del computer ai controlli di routine previsti per le over 50 per il cancro al seno, provocando possibilmente la morte prematura di fino a 270 donne. Lo ha ammesso il segretario alla Sanità britannico Jeremy Hunt che ha chiesto scusa per l'errore.

Il governo ha annunciato una inchiesta indipendente su quello che le Ong hanno descritto come un 'terribile errore' e che comincerà a contattare le famiglie per stabilire se hanno diritto ad un indennizzo. Un problema tecnico risalente al 2009 e individuato solo nel 2018 è stato responsabile della mancata convocazione di queste decine di migliaia di donne allo screening. In un comunicato, Hunt ha annunciato che fra 135 e 270 donne "potrebbero essere morte prematuramente" a causa dell'errore. "Tragicamente alcune di queste donne oggi sarebbero vive se ciò non fosse accaduto!", ha aggiunto il ministro.