Ue, De Vincenti: no a tagli alla coesione, negoziato comincia ora

Roma, 2 mag. - "Prendiamo atto che, grazie alla battaglia che l`Italia ha condotto a difesa delle politiche di coesione, la proposta di bilancio della Commissione ridimensiona al 5% il taglio dei fondi rispetto alle ipotesi iniziali che arrivavano fino al 30%. Non ci basta e insisteremo per mantenere invariate le risorse per la coesione". E` quanto afferma il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti a commento del Quadro finanziario pluriennale 2020 - 2027 presentato dal presidente della Commissione Ue Jean Claude Junker.

"Oltre a questa - prosegue De Vincenti - altre battaglie in coerenza con le posizioni finora sostenute attendono il governo italiano nel negoziato che ora si apre: a cominciare dai criteri di riparto dei fondi che devono rispecchiare le condizioni di ritardo effettive dei territori e dall`esclusione del cofinanziamento nazionale dal calcolo del deficit ai fini del Patto di stabilità e crescita.

"Sottolineo infine - conclude il ministro - che è stata finalmente recepita la nostra richiesta che il rispetto delle regole dello Stato di diritto sia per tutti gli Stati membri condizione ineludibile per poter attingere al bilancio dell`Unione e che sono aumentate in misura consistente le risorse stanziate per l`emergenza migratoria".