Auto, boom vendite ad aprile: +6,47%, in 4 mesi +0,24%

Roma, 2 mag. - Vendite di auto in aumento ad aprile rispetto allo scorso anno. La Motorizzazione ha immatricolato 171.379 autovetture, con una variazione di +6,47% rispetto ad aprile 2017, durante il quale ne furono immatricolate 160.969 (nel mese di marzo 2018 sono state invece immatricolate 214.066 autovetture, con una variazione di -5,61% rispetto a marzo 2017, durante il quale ne furono immatricolate 226.780).

Nel mese di aprile 2018 il volume globale delle vendite (529.401 autovetture) ha dunque interessato per il 32,37% auto nuove e per il 67,63% auto usate. ionale dei Veicoli alla data del 30.04.2018. Nel periodo gennaio-aprile 2018 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 745.945 autovetture, con una variazione di +0,24% rispetto al periodo gennaio-aprile 2017, durante il quale ne furono immatricolate 744.131.