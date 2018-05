Pittella (Pd): Def non diventi terreno di scontro elettorale

Roma, 2 mag. - "Nel corso di una riunione che abbiamo svolto come componenti dem della Commissione speciale insieme con il presidente del gruppo Andrea Marcucci, è emerso l'auspicio che il Documento di Economia e Finanza venga presto licenziato, per scongiurare l'applicazione delle clausole di salvaguardia. Il DEF non deve diventare terreno di scontro elettorale. Tutte le forze politiche hanno il dovere di consentire, nelle forme possibili, l'approvazione di questo documento tendenziale, importante per disattivare le clausole di salvaguardia e quindi per evitare l'aumento delle tasse a carico dei cittadini. Ne va anche della nostra reputazione in Ue. Per questa ragione incontrerò nelle prossime ore tutti i capigruppo nella Commissione Speciale, per favorire un clima il più possibile positivo". Lo dice il senatore Gianni Pittella, capogruppo del Pd nella Commissione speciale.