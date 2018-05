Malan (Fi): avviare lavoro commissioni permanenti Parlamento

Roma, 2 mag. - "Fin dall'inizio della legislatura, Forza Italia ha lavorato, ed è tuttora impegnata a fondo, per dare un governo all'Italia. Purtroppo, però, a un mese e mezzo dall'insediamento delle Camere ancora siamo privi di un esecutivo espresso da questo Parlamento. Non possiamo pertanto aspettare oltre per insediare le commissioni permanenti perché inizino ad esaminare i disegni di legge e gli altri provvedimenti, studiando i problemi specifici in modo da non dovere partire da zero quando sarà il momento". Lo afferma in una nota Lucio Malan, vice capogruppo vicario di Forza Italia al Senato.

"Del resto, aspettare la formazione del governo non è una norma, ma solo una prassi, che ha la sua ragione quando si tratta di attendere due o tre settimane. Ora - conclude - è il momento di dare a tutti i senatori e i deputati gli strumenti per lavorare sulle questioni che interessano gli italiani assai più delle schermaglie e dei veti, che non interessano neppure a noi".