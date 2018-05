Roma, 2 mag. - "Mentre Di Maio si rassegna a non fare il premier, potrebbe di grazia fare partire i lavori parlamentari? L'Italia è bloccata da 2 mesi a causa della sua ambizione. Ancora non si vede un governo all'orizzonte e il Parlamento è fermo. Quanto costa questo stallo al Paese?". Lo scrive su Twitter Alessia Morani, deputata del Partito democratico, in risposta alle parole di Luigi Di Maio.