21 Investimenti di Alessandro Benetton cede Nadella Group a ICG

Milano, 2 mag. - Dopo un processo in cui si sono avute molte manifestazioni di interesse per la società attiva nella produzione e commercializzazione di guide lineari e cuscinetti per l'industria meccanica, la 21 Investimenti di Alessandro Benetton ha deciso di cedere il 100% di Nadella Group ai fondi gestiti da ICG, asset manager quotato a Londra che gestisce attivitá per oltre 27 Miliardi e ha un approccio di investimento di lungo periodo.

ICG - si legge in una nota - intende supportare il management (che reinvestirà con una quota di minoranza significativa) nel continuare a crescere sia per linee interne sia per linee esterne. Nel 2014 il pacchetto di maggioranza di Nadella Group è stato acquisito da 21 Investimenti che ne ha sviluppato la crescita principalmente nei mercati esteri anche attraverso l`acquisizione di alcuni player strategici.

Con un fatturato di 70 milioni, realizzato per quasi il 70% all`estero, Nadella ha sede oggi a Concorezzo, Milano, ed è presente in oltre 60 paesi con 285 dipendenti.

"Siamo molto soddisfatti per i risultati conseguiti con Nadella, una realtà di cui abbiamo sostenuto una bellissima crescita, la trasformazione da profilo artigianale a realtà industriale strutturata e un importante sviluppo sui mercati internazionali - ha commentato Benettton - Si tratta di un altro esempio di successo italiano che ci rende molto orgogliosi avendo contribuito a creare un piccolo gioiello della meccanica made in Italy".