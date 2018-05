Renzi ai senatori: da 2 mesi si pensa solo a dare la... -2

Roma, 2 mag. - Renzi, conversando con i senatori a margine dell'assemblea di gruppo, avrebbe poi parlato anche della polemica nata sul documento scritto da Lorenzo Guerini, definito una "conta per evitare la conta" da diversi esponenti della minoranza. Niente di più sbagliato, per l'ex segretario Pd, l'iniziativa di Guerini - avrebbe assicurato - ha uno spirito unitario e nessuno deve usarlo come scusa per rompere il partito.

Renzi, dopo avere auspicato una chiusura unitaria della direzione di domani, avrebbe ribadito la linea descritta durante l'intervista a Fabio Fazio: è impensabile un accordo politico tra Pd e M5s, troppa la distanza tra le due forze politiche. E, proprio a proposito dell'intervista che ha scatenato la reazione dentro al Pd, Renzi avrebbe aggiunto: non si può pretendere che solo io non possa dire quello che penso, vanno tutti in tv e sui giornali da due mesi.