Roma, Calabria (Fi): annuncio Ufficio decoro non basta, ora fatti

Roma, 2 mag. - "In attesa di vedere all'opera l'annunciato Ufficio decoro, ci aspettiamo che il sindaco Raggi passi dalle tante dichiarazioni ai fatti, mettendo l'emergenza degrado in cima alle proprietà del Campidoglio". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Roma sta vivendo una nuova crisi dei rifiuti, con i marciapiedi invasi di spazzatura che fanno da contorno a strade ancora piene di buche. Il triste spettacolo offerto dalla Città è incompatibile con la soglia di vivibilità per qualsiasi comune, figurarsi per la Capitale d'Italia. Una situazione del genere non si risolve con i proclami ma con piani seri e credibili che finora non si sono visti", conclude.