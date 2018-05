Pedrazzini (Fi): voto non è soluzione, Parlamento inizi a lavorare

Roma, 2 mag. - "Chiedere il voto subito come fa Di Maio solo perché non ha avuto ciò che desiderava, ossia un 'posto al sole' a Palazzo Chigi, è una prova di infantilismo istituzionale. Le elezioni invocate dai 5 Stelle ci sono già state e hanno premiato il centrodestra". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Claudio Pedrazzini. "Il voto per i cittadini è un diritto-dovere, non un lavoro. Mentre se c'è qualcuno che deve iniziare a lavorare, quelli sono i parlamentari che hanno ricevuto un mandato dagli elettori. Per questo chiediamo che il Parlamento sia messo nelle condizioni di essere pienamente operativo con la formazione delle Commissioni permanenti. Gli italiani aspettano delle risposte e noi vogliamo iniziare a dargliele", conclude.