Governo, Bergamini (Fi): con veti M5s Di Mai-o in peggio

Roma, 2 mag. - "Di Maio 2016: Mai con il Pd. Renzi come Pinochet; Di Maio 2017: Mai con la Lega. Io sono del Sud. Non mi alleo con chi diceva 'Vesuvio lavali col fuoco'; Di Maio 2018: Mai con Berlusconi #VotoSubito. Mentre l'ennesimo veto di Luigi Di Maio(sarebbe più appropriato chiamarlo Di Mai-o) blocca il Paese, Forza Italia propone di rendere subito operative le Commissioni parlamentari. È assurdo che i continui veti del Movimento 5 Stelle blocchino il lavoro di un Parlamento legittimamente eletto dai cittadini per dare risposte ai problemi concreti degli italiani. Il Movimento 5 Stelle continua a dire che sono gli altri partiti a non consentire di avviare un governo di cambiamento per il Paese. In realtà gli unici a costringere il Parlamento ad uno sciopero forzato sono proprio i grillini, incapaci di rispettare la volontà dei cittadini italiani. Per la serie: Di Mai-o in peggio". Lo scrive in un post su Facebook, Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia.