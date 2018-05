Meloni a Lega-M5s: votate proposta Fdi su premio maggioranza -Rpt

Roma, 2 mag. - "Appello a Salvini e Di Maio: visto che parlate di tornare al voto o addirittura di un altro governo possibile che si occupi di legge elettorale, rinnovo la proposta di Fratelli d'Italia: intanto possiamo utilizzare questi giorni di parlamento bloccato per inserire il premio di maggioranza nella legge elettorale? Per farlo non serve dare vita ad alcun governo: basta acconsentire a che le commissioni speciali, già istituite, possano trattare anche questo argomento. La proposta di legge è già stata depositata da FdI. Ci vuole un pomeriggio per sistemare questa legge elettorale ridicola. Salvini e Di Maio, ci state?". E' quanto ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.