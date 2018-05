Ankara, 2 mag. - Il principale partito filocurdo della Turchia candiderà il proprio leader, Selahattin Demirtas, in prigione dal novembre 2016, alle elezioni del prossimo 24 giugno. Il partito democratico dei popoli ha fatto sapere oggi che la candidatura di Demirtas sarà annunciata in modo ufficiale a due raduni organizzati per venerdì a Istanbul e Diyarbakir, principale città del Sud-Est del Paese a maggioranza curda.