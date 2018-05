Camogli (Ge), 2 mag. - "Abbiamo già ben chiaro come evitare l'aumento dell'Iva e dove andare a trovare le risorse che ci sono, senza aumentare le tasse ma ci vuole un governo che lo faccia. Spero che anche gli altri ci diano una mano a farlo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di una visita a Camogli, in provincia di Genova, per sostenere il candidato sindaco del centrodestra.