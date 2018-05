Ruffino (Fi): subito commissioni, Parlamento è casa italiani

Roma, 2 mag. - "Il Parlamento è la casa degli italiani e gli italiani si aspettano che diventi operativo senza aspettare la conclusione del braccio di ferro fra i partiti. Le commissioni permanenti sono il braccio operativo del Parlamento e Forza Italia, con il capogruppo alla Camera, Mariastella Gelmini, già dieci giorni fa aveva posto la questione di costituire subito le commissioni permanenti avendo prima degli altri compreso l'urgenza di rendere operativo il Parlamento". Lo afferma in una nota Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

"Gli italiani - aggiunge - hanno votato il 4 marzo, cioè due mesi fa. Il M5s, che si impanca a maestro di moralità, da due mesi impedisce al Parlamento di operare nell'interesse del Paese e costringe gli italiani ad aspettare la fine delle capriole di Di Maio per avere i provvedimenti urgenti in materia di lavoro, sicurezza e immigrazione. La loro arroganza comincia ad emergere e gli elettori se ne sono accorti nel Molise e in Friuli. E si tratta solo dell'antipasto. Forza Italia, con Mariastella Gelmini, rivendica il diritto del Parlamento a operare per il bene del Paese".