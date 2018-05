Armenia, proteste bloccano Erevan, 8 maggio elezione del ... -2

Yerevan, 2 mag. - Il suo partito repubblicano, che dispone della maggioranza assoluta in parlamento, non ha appoggiato la candidatura di Pashinian: sui 100 deputati che hanno partecipato allo scrutinio, 55 si sono espressi contro, 45 a favore. Il leader dell'opposizione dopo il voto ha minacciato uno "tsunami politico" e ha riportato la gente in strada.

La Russia teme qualsiasi movimento di piazza in questa piccola repubblica di 2,9 milioni di abitanti, di cui controlla de facto l'economia e nelle ultime settimane ha mantenuto una posizione di neutralità. Almeno ufficialmente, perchè molti vedono nelle improvvise dimissioni di Sargsyan una richiesta di Mosca, che non vuole rischiare una nuova 'rivoluzione colorata' come quella in Ucraina o ancora prima in Georgia. (fonte afp)