Def, Brunetta: disinnescare clausole di salvaguardia

Roma, 2 mag. - "Per fermare l'aumento delle aliquote Iva a partire dal prossimo gennaio, previsto dalle attuali clausole di salvaguardia, è necessario ricorrere ad una maxi operazione di spending review, nonché al rilancio delle privatizzazioni delle società partecipate dal Tesoro e all'alienazione del patrimonio pubblico, che possano garantire, nell'insieme, i 30 miliardi di euro in due anni necessari per sterilizzare definitivamente le clausole". Lo afferma il deputato di Fi Renato Brunetta.

"La totale assenza di politiche di riduzione della spesa registrata sotto gli ultimi governi di centrosinistra - prosegue - apre la strada a notevoli spazi d'azione al nuovo governo. Il punto di partenza del nuovo round di spending review dovrebbe essere quello della razionalizzazione delle centrali d'acquisto della pubblica amministrazione che si occupano di acquisti di beni e servizi che, stando ad una recente denuncia dell'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli, sarebbero del tutto fuori controllo, nonostante la riforma varata quattro anni fa".

"Purtroppo, quella riforma non è mai stata attuata pienamente, tanto che, ancora oggi, sono pochi i beni e servizi acquistati tramite le stazioni centralizzate. Secondo le stime più recenti, 40 miliardi di euro di spesa sono acquistati arbitrariamente dai responsabili della spesa di enti locali e amministrazioni centrali senza passare dalla Consip, provocando mancati risparmi per svariati miliardi di euro. Basterebbe far rispettare gli obblighi previsti dalla riforma del 2014 ad amministrazioni centrali e periferiche per ottenere risparmi sui consumi intermedi sufficienti per coprire l'aumento dell'IVA. Da riprendere anche le politiche di privatizzazione delle società pubbliche, completamente accantonate dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan e che potrebbero garantire circa 5 miliardi di euro l'anno (0,3% di Pil), nonché il maxi piano per l'alienazione del patrimonio pubblico attraverso la creazione di una società veicolo cui destinare gli asset da cartolarizzare e collocare sul mercato", conclude Brunetta.