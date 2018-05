Belgio: l'ex re Alberto II operato al cuore

Bruxelles, 2 mag. - L'ex re dei Belgi Alberto II, 83 anni, è stato operato al cuore per la sostituzione di una valvola aortica. Lo ha annunciato oggi il palazzo reale. L'ex sovrano aveva subito una angioplastica coronarica il 19 aprile prima di questo secondo intervento il 30 aprile per "sostituire la valvola aortica per via transfemorale", ha precisato il palazzo in una nota. Alberto II soffre da anni di problemi coronarici e si era già sottoposto ad un intervento nel 2002.

"I due interventi non hanno presentato complicazioni, con dei risultati molto favorevoli", ha aggiunto il palazzo. "Re Alberto II si riprende rapidamente e ha potuto, con la regina Paola, da oggi, fare ritorno al castello del Belvedere dove proseguirà la convalescenza", ha concluso la nota.

Alberto II ha regnato per vent'anni in Belgio prima di abdicare, a 79 anni, in favore del primogenito Philippe, l'attuale sovrano. Divenuto il sesto monarca belga il 9 agosto 1993, a 59 anni, dopo la morte del fratello Baldovino I, Alberto ha ceduto la corona il 21 luglio 2013.