Damiano: Renzi mi ha fatto fuori, nel Pd abbiamo due segretari

Roma, 2 mag. - "Renzi? Mi ha fatto fuori, assolutamente sì. Oggi è come se avessimo un segretario reggente, Martina, ed un segretario ombra, Renzi". Lo dice Cesare Damiano, membro della direzione Pd, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Non si fida più di Renzi? "Prima di fare le liste disse di stare tranquilli perché avrebbe rispettato le percentuali congressuali. Poi ci ha ammazzato tutti". Lei è stato candidato in Umbria... "Sì, senza paracadute in un collegio perso dall'inizio...".