Usa, accuse a calzaturificio cinese che produceva per Ivanka Trump

New York, 2 mag. - Un'azienda cinese che produceva le scarpe disegnate da Ivanka Trump, e protagonista di un documentario di propaganda governativa, è accusata di gravi abusi sul luogo di lavoro in Etiopia.

Huajian Group, che ha fabbriche in Cina ed Etiopia, era stata celebrata in 'Amazing China' come esempio dell'influenza cinese in tutto il mondo e come forza capace di portare gli etiopi fuori dalla povertà. In realtà, si legge sulla stampa statunitense, i lavoratori di quelle fabbriche hanno denunciato lo sfruttamento e le terribili condizioni di lavoro.

Lo scorso anno, a giugno, tre attivisti che indagavano sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche cinesi della società furono arrestati, poi rilasciati su cauzione. Dopo le polemiche scaturite dagli arresti e dagli abusi sul posto di lavoro, Ivanka Trump fece sapere di non avere più rapporti con Huajian dal marzo dello stesso anno.