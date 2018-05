Pd, Chiamparino: senzadime.it? In democrazia si può cambiare idea

Torino, 2 mag. - "Non so bene da chi sia partita l'iniziativa '#senzadime', ma trovo che, al di là del fatto che sulla questione confronto con i grillini mi sono pronunciato favorevolmente fin dall'inizio, sia una ben strana idea di comunità politica quella che chiede ai componenti della Direzione nazionale di pronunciarsi su un tema che non è più all'ordine del giorno (della medesima Direzione). E di farlo prima di una discussione che, per quel poco che mi ricordo della democrazia, presuppone che chiunque di noi possa entrare con un'idea e uscire con un'altra". Così, in una nota, il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.