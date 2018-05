Pd, Marcucci: documento firmato a larga maggioranza

Roma, 2 mag. - "Il documento è stato firmato da tantissimi parlamentari. Non servono conte interne, soprattutto in un momento così delicato". Lo ha detto Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, al termine della riunione di gruppo.

"Siamo l'unico partito - ha continuato - che ha un organo democratico come la direzione. E' un patrimonio di libertà che va salvaguardato. Le decisioni che assumeremo vanno poi sostenute con forza. Non ci sono le condizioni per governi a guida Di Maio o Salvini".

"Il Pd, in questo passaggio, deve sottolineare la propria responsabilità e deve guardare al bene del Paese. Il contributo di proposte che possiamo dare è determinante. Va scoraggiata l'abitudine di differenziarsi su tutto per alimentare un clima di conflitto permanente", ha concluso Marcucci.