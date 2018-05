M.O., Mogherini: "inaccettabili" commenti antisemiti di Abu Mazen

Bruxelles, 2 mag. - L'Unione europea ha condannato come "inaccettabili" le dichiarazioni del presidente palestinese Abu Mazen sulle cause dell'Olocausto.

"Il discorso pronunciato dal presidente palestinese Abu Mazen il 30 aprile conteneva commenti inaccettabili sulle cause dell'Olocausto e sulla legittimità d'Israele", ha detto una portavoce della capo della diplomazia dell'Ue, Federica Mogherini.

Il presidente palestinese, già accusato di antisemitismo da Israele in passato, ha detto ieri sera, in una riunione dell'Olp, che i "comportamenti sociali" come le attività bancarie, "l'usura e cose del genere", da parte degli ebrei sono all'origine delle violenze e dei massacri di cui sono stati vittime, Olocausto compreso.

"Una tale retorica non farà che giocare a favore di coloro che non vogliono una soluzione a due Stati", ha deplorato ancora la portavoce di Mogherini. I commenti del capo dell'Autorità palestinese sono stati denunciati da responsabili israeliani e dai diplomatici americani.