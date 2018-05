Rossomando (Pd): per molti non è auspicabile governo M5s-Lega

Roma, 2 mag. - "Io sono contraria a questa semplificazione governo sì-governo no col Movimento 5 stelle. Non è questo il punto: il punto è come entriamo nel dibattito in corso, quali le questioni che pone il Pd, e non rinunciare ad influenzare il corso degli eventi. Per me, ad esempio, come per molti iscritti, militanti, simpatizzanti e semplici elettori del Pd, non è assolutamente auspicabile che ci sia un governo 5 stelle-Lega". A dirlo, ai microfoni di '6 su radio 1', è Anna Rossomando, senatrice del Pd e vicepresidente del Senato.

"Renzi ha dato un contributo ma le questioni - prosegue - sono tutte sul tavolo e tutte ancora da risolvere e da chiarire, e lo faremo appunto nella sede appropriata, nel massimo organo dirigente del Partito Democratico. Quando si entra in una discussione non c'è nulla di predefinito, di scontato. Discutere e chiarire serve anche per modificare qualche convincimento e serve, soprattutto, a delineare un punto e una linea per il posizionamento del Partito democratico, cosa che non e' ancora avvenuta. So che affascina molto il tema della 'conta'. Ma in realtà ci sarà una relazione del reggente Maurizio Martina, al termine della quale si svilupperà una discussione, poi si voterà un documento, una risoluzione. Ci si misura sui contenuti con il massimo della condivisione e della unità. A questo servono le discussioni, a trovare punti di unità non di divisione".

"Lo sfogo di Martina? E' stato come mettere il dito sul punto nevralgico - ha risposto Rossomando - Perché certamente non può essere accettato, come qualcuno ha detto, che c'era stata una direzione qualche tempo fa, con una linea decisa e da quella non ci si muove: le cose non rimangono ferme, il dibattito continua".