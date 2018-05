Camere, Bernini: si avvii subito lavoro commissioni permanenti

Roma, 2 mag. - "Trascorsi due mesi dal voto del 4 marzo, il Parlamento è ancora in stand by non essendo state formate le Commissioni permamenti, dove si svolge l'importante fase preparatoria delle leggi. In attesa del varo del governo, riteniamo, quindi, necessario mettere in moto la macchina parlamentare e procedere alla costituzione delle commissioni. Vogliamo e dobbiamo dare risposte ai tanti ed indifferibili problemi che riguardano da vicino i nostri cittadini nè è possibile giustificare ancora l'inattività del Parlamento con lo stallo sulla formazione del governo. Ci rendiamo conto, come Forza Italia, dell'anomalia dell'avvio dell'attività parlamentare in assenza di un esecutivo, ma ci rifiutiamo di fare pagare al Paese l'indecisionismo di quelle forze politiche che privilegiano gli interessi di parte a quelli della collettività". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.