Roma, 2 mag. - "L'impasse nella formazione del governo non può bloccare all'infinito i lavori parlamentari, bene ha fatto la presidente Gelmini a richiamare tutti al senso di responsabilità. Bisogna adoperarsi da subito per istituire le Commissioni permanenti, basta ferie forzate per i parlamentari". Lo dichiara in una nota la deputata di Fi, Laura Ravetto.