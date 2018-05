Governo, Mandelli (Fi): no urne, Parlamento sia operativo

Roma, 2 mag. - "I 15 miliardi di clausole di salvaguardia da disattivare, la crescita da incentivare e l'occupazione da rilanciare sono temi su cui ci aspettiamo un confronto costruttivo con chi ha cuore il Paese. Possiamo iniziare a portarlo avanti già nelle Commissioni parlamentari permanenti di cui chiediamo la formazione: il Parlamento deve essere in condizione di lavorare a pieno ritmo". Lo ha detto a Sky Tg24 il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli che poi sulle soluzioni per il governo ha commentato: "I cittadini hanno dato fiducia al centrodestra è da qui vogliamo partire. I 5 Stelle, d'altra parte, sembrano più preoccupati di lanciare provocazioni quotidiane che di dare risposte al Paese. Certo le elezioni chieste da Di Maio non sono una soluzione: tornando a votare con questa legge non cambierebbe molto mentre i problemi dell'Italia rischierebbero di aggravarsi".