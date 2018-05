Renzi a senatori Pd: da 2 mesi si pensa solo a dare la colpa a me

Roma, 2 mag. - All'assemblea dei senatori Pd non ha parlato, come nessun altro del resto visto che l'ordine del giorno prevedeva solo l'elezione del nuovo ufficio di presidenza. Ma Matteo Renzi, al termine, si è intrattenuto per una mezz'ora insieme a diversi altri colleghi e non solo per parlare di Juventus e di campionato. Renzi, raccontano, si sarebbe un po' sfogato, lamentando che il dibattito interno al Pd in questi mesi è stato tutto concentrato contro di lui.

Niente di formale, persino il capogruppo Andrea Marcucci - renzianissimo - era già tornato nel suo studio, come anche Davide Faraone e Matteo Richetti. Molti altri, però, sono rimasti ad ascoltare l'ex segretario Pd che, dopo la digressione sul campionato ha anche parlato di politica, secondo quanto riferisce chi ha potuto ascoltare.

Renzi, viene riferito, avrebbe detto: sono due mesi che, nel Pd, anziché discutere di quello che combinano gli altri (ovvero innanzitutto i 5 stelle e la Lega, ndr) ci parliamo addosso, un dibattito tutto tra noi in cui si cerca solo di dare a me tutte le colpe di quello che è accaduto. Il Pd, secondo Renzi, dovrebbe semmai cercare di far emergere l'inadeguatezza di chi dice di avere vinto le elezioni e, da due mesi, non è in grado di formare un governo. Al contrario, si è rammaricato, in questo modo si dice agli italiani che se un governo non nasce è per colpa del Pd.