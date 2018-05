Presidente Lombardia incontra console generale Stati Uniti

Milano, 2 mag. - Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato oggi il console generale degli Stati Uniti a Milano, Elizabeth Lee Martinez a Palazzo Lombardia. Lo ha annunciato la stessa Regione, spiegando che tra i temi che hanno caratterizzato l'appuntamento, al quale era presente anche il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, ampio spazio è stato dedicato "all'importanza di giungere a un'autonomia che - ha sottolineato Fontana - soprattutto in materie come i trasporti, la sanità e la burocrazia. Un passaggio che ci garantirebbe di gestire nel migliore dei modi aree strategiche come queste".

Il presidente ha ribadito al console generale "massima disponibilità a collaborare in ogni settore, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di scambi commerciali. La Lombardia è in continuo e forte sviluppo e sta aprendo le porte a investitori che decidono di puntare sui settori produttivi della nostra regione. Gli Stati Uniti in tal senso assumono una rilevanza assoluta".