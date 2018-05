In scena a Milano "La dolce confusione" omaggio a Fellini

Roma, 2 mag. - Una storia surreale, con l'obiettivo di far riflettere sui valori del cinema e dei suoi cosiddetti "eroi": è "La dolce confusione" della compagnia I Birbanti di Alessandro Onorato, che sbarca a Milano. E il terzo e ultimo capitolo della "trilogia francese" della compagnia teatrale, un progetto iniziato con "Au Manoir Saint Germain" e proseguito poi con "Diva's". "E' un'opera liberamente ispirata ad 8 ½ - si legge in una nota - e un omaggio a tutto il cinema felliniano, che contamina diversi generi teatrali: dal teatro di parola al musical, da quello sperimentale a quello della farsa. "La dolce confusione", dopo il successo riscosso a Rimini, andrà in scena il 4, 5 e 6 maggio (al Teatro Filodrammatici di Milano, alle 20.30), è una pièce teatrale ambientata a Nizza, nella primavera del 2018, in un appartamento di un uomo, Guido Contini, regista cinematografico acclamato da Hollywood, che si crogiola negli insuccessi della sua miserabile vita, incapace di scrivere il film dei suoi sogni perché imprigionato in un morboso intreccio di passione, che vede protagoniste la sua giovane moglie Luisa, l'esuberante amante Carla, e l'affascinante attrice Angel Cohen".

Alessandro Onorato, autore, regista e attore in questa pièce, sarà affiancato sul palco, tra gli altri, da Alessia Di Domenico, Chiara Verga, Chicco Dossi, Denise Giammusso, Francesca Gori, Giulio Bellotto, Michela Giudici e Niccolò Tiberi. Lo spettacolo, che può essere definito anche come una commedia musicale con una parte cantata e una parte ballata, vede in primo piano l'ensemble, con una formazione musicale d'insieme che vede Alessia Di Domenico responsabile della parte canora, mentre Maria Luisa Manzo si occupa delle coreografia del corpo di ballo. La compagnia "I Birbanti" è nata nel 2011 con l'obiettivo di creare una forte commistione tra diversi linguaggi artistici, portando il gruppo a collaborare con solo con personaggi del mondo del teatro ma anche con musicisti, videomaker, ballerini o performer. Un gruppo di giovani artisti, le cui produzioni (da Diva's a Charity Party, proseguendo con Nonostante tutto, l'amore, Lunga notte a Casablanca, Non si spara sugli attori!, Le donne di casa Goodfellow e Au Manoir Saint Germain, oltre alle tragedie Kalissa Faust e Dracula) hanno segnato successi in termini di pubblico nelle loro apparizioni a Milano, Roma, in giro per l'Italia, oltre che a Londra e Nizza.