Ungheria non firma dichiarazione euro-africana sui migranti -2

Marrakech, 2 mag. - "La nostra posizione è che dobbiamo concentrarci sui mezzi per fermare l'immigrazione illegale e non incoraggiarla", ha detto. "Non possiamo negare che le migrazioni abbiamo un aspetto securitario cruciale: è inaccettabile che questo venga tralasciato nel documento", ha aggiunto il capo della diplomazia ungherese, ricordando gli attentati che hanno colpito l'Europa negli ultimi anni. Il governo ungherese è noto per le posizioni anti-migranti e contrarie al principio di accoglienza.

La "dichiarazione politica di Marrakech", corredata da un piano d'azione, promuove un "approccio fondato sui diritti dell'uomo", sulla "protezione dei migranti in situazione vulnerabile" e sullo sviluppo di una comunicazione che permetta di contrastare "xenofobia, razzismo e discriminazioni". (fonte afp)