Alleanza per il lavoro e l'autonomia tra Cisal e Fnsi

Roma, 2 mag. - - "La CISAL riconosce nel sindacato dei giornalisti FNSI un alleato importante nella lotta contro la disoccupazione e il precariato, che privano di libertà e autonomia il lavoratore. Principio che vale anche e soprattutto per il settore dell'informazione, impegnato a gestire mutamenti ed evoluzioni legati all'avvento delle nuove tecnologie, spesso strumentalmente invocate per giustificare ambigue forme di lavoro". È quanto dichiara Francesco Cavallaro, Segretario Generale della CISAL e Consigliere Nazionale della FNSI, all'indomani del confronto sull'occupazione organizzato dal sindacato unitario dei giornalisti italiani a Reggio Calabria in occasione della giornata del primo maggio. "La comune vocazione all'indipendenza, espressa dalla Confederazione e dalla FNSI nel recente impegno congiunto a sostegno della redazione di Askanews, permette di disegnare un percorso condiviso contro la precarietà - continua il Segretario - Non basta che il lavoro ci sia. Quando la CISAL, tre anni fa, ha lanciato lo slogan 'Il Lavoro che non c'è', intendeva lavoro stabile, remunerato in modo dignitoso e corredato dalle giuste tutele. Unico baluardo a difesa anche della libertà d'informazione. Ecco perché l'alleanza, forte e convinta, tra la CISAL e la Federazione della stampa italiana continuerà nel segno della comune battaglia per difendere i diritti e la dignità dei giornalisti e di tutti i lavoratori italiani".