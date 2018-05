Camere, Mugnai (Fi): bene Gelmini, subito commissioni permanenti

Roma, 2 mag. - "Non possiamo permetterci il lusso di tenere ulteriormente fermo il Parlamento. Dopo il voto del 4 marzo Montecitorio e Palazzo Madama non sono ancora pienamente operativi, e i cittadini pretendono, giustamente, che i parlamentari eletti possano fare il loro lavoro e dare risposte concrete al Paese. La presidente Gelmini ha chiesto già nei giorni scorsi la costituzione immediata delle Commissioni parlamentari permanenti per far sì che le Camere possano pienamente operare. Una iniziativa lodevole, che rilanciamo e sosteniamo con forza. Subito al lavoro, basta perdite di tempo". Lo afferma in una nota Stefano Mugnai, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.