Napoli (Fi): subito commissioni, non si mortifichi Parlamento

Roma, 2 mag. - "Da dieci giorni Forza Italia, attraverso il nostro capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini, ha posto l'urgenza di avviare le commissioni permanenti. Sbagliano, perciò, gli amici della Lega a volersi prendere il merito di questo tema. Le commissioni permanenti sono indispensabili per dare operatività al Parlamento, rimasto silente dal 4 marzo e vittima della partita a scacchi che le forze politiche, ma non certo Forza Italia, stanno giocando sulla pelle del Paese". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"Non è giusto - aggiunge - scaricare sulle attese degli italiani l'impotenza della politica che non sa quali pesci pigliare per la formazione del governo. Altro che voto anticipato, altro che gara a chi la spara più grossa. La campagna elettorale è finita da due mesi e il Parlamento, unico rappresentante della volontà popolare, ha il diritto di operare e i partiti il dovere di metterlo in condizione di farlo".