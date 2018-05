Pd, Anzaldi: parliamo di sito sconosciuto e non di Istat? Tafazzismo

Roma, 2 mag. - "Ennesimo capolavoro di autolesionismo e tafazzismo di una parte del Pd: nel giorno in cui i dati Istat confermano che grazie ai nostri governi la disoccupazione giovanile è scesa da 43 al 31% (-12% in quattro anni) e l'occupazione è aumentata di un milione di posti di lavoro dal 2014 a oggi arrivando al miglior dato degli ultimi dieci anni, i massimi dirigenti del nostro partito sono riusciti a portare nelle aperture dei giornali la discussione su un sito sconosciuto, creato da un utente della rete con un'iniziativa personale discutibile ma che non c'entra nulla con gli organi del nostro partito". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Ancora una volta - prosegue - Di Maio e Salvini, che da due mesi tengono il nostro Paese nella palude irresponsabile dello stallo, ringraziano. Ma i nostri elettori quanta pazienza devono avere?".