Macron annuncia la soppressione dell'"exit tax"

Parigi, 2 mag. - Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato di voler sopprimere l'"exit tax" pagata dai contribuenti che si trasferiscono all'estero, suscitando una nuova salva di critiche sulla politica fiscale del governo, già accusato di favorire i "più ricchi". Un simbolo "negativo" per l'attrattiva dell'economia francese: così ha giustificato in una intervista con il settimanale americano Forbes, la fine di questa tassa introdotta sotto Nicolas Sarkozy per dissuadere i grossi detentori di azioni a trasferirsi all'estero.

La tassa "invia un messaggio negativo agli imprenditori in Francia, più che agli investitori. Perché implica che che al di là di una certa soglia, voi sarete puniti se lasciate il Paese", assicura Macron a Forbes. "E' un grave errore per le nostre start-up perché alcune, considerando la Francia meno attraente, hanno deciso di lanciare i loro progetti trasferendosi all'estero per evitare questa tassa", aggiunge. Il capo dello Stato precisa di voler sopprimere questa imposta dall'anno prossimo aggiungendo che "non ha senso".

L'"exit tax", introdotta nel 2011, impone una plusvalenza su delle partecipazioni detenute dai contribuenti che lasciano la Francia. La misura si applica ai contribuenti che hanno trascorso almeno sei anni in Francia e riguarda le persone che hanno più di 800.000 euro in azioni e obbligazioni o almeno il 50% del capitale di una società.