Libia, Alfano condanna "vile attentato terroristico" a Tripoli

Roma, 2 mag. - Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, ha espresso "la più ferma condanna contro il vile attentato terroristico che ha colpito questa mattina a Tripoli l`Alta Commissione nazionale per le elezioni in Libia".

"Siamo vicini alle famiglie delle persone colpite, cui rivolgiamo le più sentite condoglianze - ha aggiunto il ministro citato in una nota - auguriamo una rapida guarigione ai feriti".

Il ministro ha quindi ribadito "il nostro forte sostegno alle istituzioni libiche in questa difficile prova".

"Non vi è posto per il terrorismo in Libia e i responsabili devono essere al più presto identificati e portati di fronte alla Giustizia. Questo terribile atto di violenza non deve scoraggiare nel proseguire nello sforzo di riconciliazione per far avanzare il processo politico nel Paese, in vista dello svolgimento di elezioni libere e democratiche", ha concluso.