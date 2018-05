Camere, Occhiuto: Fi chiede si costituiscano commissioni permanenti

Roma, 2 mag. - "A quasi due mesi dal voto non è accettabile che il Parlamento non sia pienamente operativo per affrontare le emergenze quotidiane che i cittadini ci chiedono di risolvere. Se le trattative per il futuro governo vanno per le lunghe non è possibile bloccare Montecitorio e Palazzo Madama". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Forza Italia chiede ufficialmente, lo aveva già fatto circa due settimane fa la presidente Gelmini durante una conferenza dei capigruppo alla Camera, la costituzione delle commissioni parlamentari permanenti. I precedenti - spiega - parlano chiaro: anche in passato, quando lo stallo politico per la formazione di un esecutivo si è protratto oltre il dovuto, le Commissioni permanenti sono state costituite prima della formazione del governo. Iniziamo a lavorare per il Paese e per dare risposte agli italiani".