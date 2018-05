Borsa, Mercer:nel 2017 maggiori retribuzioni per gli Ad -3

Milano, 2 mag. - Dallo studio presentato da Mercer emerge poi che i cda delle aziende del campione sono composti mediamente al 33% da donne. Il dato è in costante crescita rispetto al 32% del 2016, 29% del 2015 ed al 23% del 2014, "anche grazie all`effetto positivo della diversity nei board voluta in risposta alle sollecitazioni della legge e alla moral suasion dei vari codici di autodisciplina". Ancora limitatissima, invece, la presenza di donne tra gli esecutivi: sono soltanto 4 le donne con ruoli esecutivi all`interno dei cda (5% del campione degli amministratori esecutivi). I board sono, infine, composti mediamente al 64% da membri indipendenti (come nel 2016), che erano pari il 59% nel 2015.

"In un contesto che leggo come sostanzialmente positivo, di strutturazione di politiche e prassi di remunerazione che vanno nella direzione dell'allineamento degli obiettivi di tutti gli stakeholder e di un orizzonte temporale di più lungo periodo, scelgo di lanciare una provocazione: perché ancora nessun amministratore delegato donna nelle società dell`indice Ftse Mib? Le ricerche, anche Mercer, concordano nel dimostrare che la 'diversity' è un valore per il business. Uno stimolo che vorremmo lanciare anche ai vertici dei board" ha concluso Morelli.