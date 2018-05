Borsa, Mercer: nel 2017 maggiori retribuzioni per gli Ad -2

Milano, 2 mag. - "In un 2017 in cui l`indice Ftse Mib ha fatto segnare una crescita pari ad oltre l`11%, la nostra ricerca ha mostrato il riflettersi di questo risultato positivo sull`erogazione di compensi ed incentivi adottata dalle società che ne fanno parte. Le performance borsistiche delle società del campione sono state positive, così come altri indicatori economici, finanziari e gestionali sono migliorati rispetto all`anno precedente. Di conseguenza si è rafforzato il legame tra i compensi degli amministratori esecutivi e la creazione di valore. A fronte di una crescita di capitalizzazione, della possibilità di liquidare dividendi, di un contesto di ripresa economica e di un migliorato valore del Pil, le società scelgono di premiare la buona gestione", ha commentato Marco Valerio Morelli, amministratore delegato di Mercer Italia.

Per quanto rigurda la figura del presidente esecutivo, nel 2017 l'emolumento mediano è risultato in crescita rispetto al 2016 attestandosi oltre i 900.000 euro (da circa 800.000). Tra le 13 aziende che prevedono la figura del presidente esecutivo, che non ricopre anche il ruolo di Ad, soltanto due prevedono l`erogazione di un variabile. L'emolumento per i membri del Cda , nel 2017 è risultato leggermente in crescita rispetto al 2016, intorno ai 57.000 euro all`anno a persona .

I compensi assegnati al collegio sindacale e ai comitati interni al cda sono stati sostanzialmente stabili rispetto al 2016. Al contrario, il comitato di remunerazione ha visto un significativo incremento (+50%) dei compensi del presidente e dei membri (+33%). "A nostro avviso - ha affermato Morelli - si tratta ancora una volta di una riprova dell`esistenza di un collegamento diretto tra l`accresciuto impegno e la centralità del ruolo di questo comitato, anche su impulso dell`azione di proxy advisor ed investitori istituzionali".

"A mio parere, i temi dell`executive remuneration e della corporate governance sono sempre più critici nella relazione tra l`impresa ed il sistema economico circostante, composto da tutti gli stakeholder. L`attenzione del vertice è sempre più sulla crescita sostenibile e sulla prudenziale gestione del rischio, da bilanciare con le scelte in materia di politiche retributive. Per questo motivo, vediamo i comitati di remunerazione sempre più sollecitati ed attivi e sono lieto di rilevare come anche la dinamica retributiva premi la centralità di questo ruolo", ha chiosato Morelli. (segue)