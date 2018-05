Turchia, 4 partiti di opposizione uniti a elezioni 24 giugno

Istanbul, 2 mag. - Quattro partiti di opposizione in Turchia hanno deciso di formare un`alleanza per le elezioni previste per il prossimo 24 giugno. La decisione interessa il laico-kemalista CHP, primo partito d`opposizione del Paese; la nuova formazione della destra nazionalista, la IYI Parti di Meral Aksener; il partito islamista Saadet (SP) e la formazione di centro-destra Demokrat Parti (DP). L`accordo raggiunto dai quattro partiti, che riguarda le elezioni legislative - ma non quelle presidenziali che si terranno lo stesso giorno - dovrebbe essere ufficializzato giovedì pomeriggio.

L`unione dei 4 partiti di opposizione rappresenta un tentativo di contrastare l`alleanza stabilita tra il Partito della giustizia e dello sviluppo (AKP) del presidente Recep Tayyip Erdogan e il nazionalista MHP, guidato da Devlet Bahçeli e dal partito ultranazionalista BBP. Si tratta di un`alleanza mirata ad ottenere la maggioranza in parlamento, dove in seguito al referendum costituzionale del 2017 il numero totale dei deputati è salito da 550 a 600.

La possibilità di creare un`alleanza tra i partiti è una novità introdotta con la nuova legge elettorale voluta e approvata lo scorso marzo dall`AKP e dal MHP. La legge prevede che nel conteggio dei voti si consideri la percentuale complessiva delle formazioni alleate, mentre il numero di parlamentari viene poi definito sulla base alle percentuali ottenute da ciascuna di queste formazioni.

Tutto ciò rappresenta un espediente per far superare al MHP lo sbarramento elettorale del 10%, sebbene lo stesso principio sia valido anche per alcune formazioni dell`opposizione come IYI Parti. Per l`AKP, invece, il vantaggio dell`alleanza sta nella possibilità di raggiungere un numero di deputati più elevato. I sondaggi più recenti assegnano al partito di Erdogan una percentuale del 40-45%. Con il supporto del MHP e del BBP il blocco di governo mira a portare a casa almeno 370 seggi, di cui meno di 50 andrebbero ai due alleati.

Stando ai sondaggi e alle performance elettorali precedenti, la nuova alleanza formata dall`opposizione potrebbe invece raccogliere circa il 35% delle preferenze. La percentuale più alta è costituita dal CHP (che ha ottenuto il 25% dei voti alle ultime legislative del 2015). I sondaggi assegnano a IYI Parti circa un 10% di voti, mentre il SP e il DP (rimaste ben al di sotto dello sbarramento nelle ultime legislative, ottenendo rispettivamente il 0,7% e il 0,15% delle preferenze).

Il nuovo blocco d`opposizione, caratterizzato da forti tendenze nazionaliste, respinge per motivi ideologici la possibilità di allearsi con il partito progressista e filo-curdo HDP, seconda forza d`opposizione nel parlamento turco. Secondo alcuni osservatori, il governo intenderebbe impedire all`HDP di superare la soglia elettorale - dato come altamente probabile nei vari sondaggi. Nuovi arresti e retate alle sedi del partito verificate in settimana sono considerati segnali di questa volontà.