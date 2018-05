Funzionari Usa a Nbc: Israele sembra prepararsi a guerra con Iran

New York, 2 mag. - Israele sembra prepararsi a una guerra con l'Iran. Lo affermano tre funzionari statunitensi alla Nbc, alla luce del raid israeliano condotto a Hama, in Siria, che ha ucciso due decine di soldati iraniani e ha preso di mira armi recentemente inviate da Teheran.

I funzionari hanno riferito che gli F-15 israeliani hanno colpito Hama dopo che Teheran aveva fatto arrivare delle armi in una base che ospita la 47esima Brigata iraniana, tra cui missili terra-aria; Israele, sottolineano le fonti, è sempre più preoccupata dall'influenza dell'Iran in Siria. "Sulla lista dei possibili scontri nel mondo, la battaglia tra Israele e Iran in Siria si pone in cima" ha detto una fonte.

Secondo i tre funzionari, Israele sembra prepararsi a un'azione militare e starebbe cercando l'aiuto e il sostegno degli Stati Uniti. Martedì, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha detto alla Cnn che "nessuno" vuole la guerra, ma che l'Iran è l'aggressore e che Israele deve "prendere posizione".