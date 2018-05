'Donne in gioco,72 figure femminili che hanno... -2

Roma, 2 mag. - Ci sarà una sorta di mappatura geografica delineata dalle stesse donne prescelte, che mostra come i talenti femminili siano patrimonio di tutto il territorio nazionale, anche in luoghi meno conosciuti e non solo nelle grandi realtà urbane. Le figure delle 72 donne celebrano non più solo il 72esimo del diritto di voto, ma anche l'anniversario della Costituzione che vide all'opera nel 1946 le 21 'Madri della Repubblica'.

Nel nuovo testo spiccano i profili di tante donne celebri, impegnate in campi diversi tra loro ma tutte unite da un filo rosso che ricorda l'impegno valoriale e per la legalità che ha contraddistinto le loro carriere. Presenti tra le altre, le storie delle scienziate Rita Levi Montalcini e Margherita Hack, dell'astronauta Samantha Cristoforetti, della storica Fiorenza Taricone, della fotografa antimafia Letizia Battaglia, delle attrici Monica Vitti e Tina Pica.

"Il libro è nato da una collaborazione fattiva e spontanea con tante donne - sottolinea l'autrice Elena Luviso, presidente di A.D.E.C.O.C.(Associazione Diritti Culture Organizzare Comunicando) - e presenta tante novità. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere un pubblico intergenerazionale, per questo abbiamo pensato a due app da cui sarà possibile visualizzare, usando tablet e smartphone, i ritratti delle protagoniste. La prima, messa a punto dall'Issis di Una novità utile per coinvolgere i ragazzi di alcune scuole campione di Torino, Firenze, Perugia, Roma, Foggia e Palermo che con i loro contributi parteciperanno a un concorso e daranno nuova linfa alla applicazione". Le schede del libro 'Donne in gioco 2.0 e legalità' saranno anche interattive grazie a dei QRcode, posizionati nella quarta di copertina, come già da parecchio tempo in uso in musei e sale espositive e saranno 'parlanti' in cui le donne raccontano la storia di altre donne. Nella seconda parte, infine, ci sarà la lettura degli articoli della Costituzione commentati, tra le altre, dalla stessa autrice del libro Elena Luviso, la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli, la storica Fiorenza Taricone, e dalle ex parlamentari Livia Turco ed Elena Marinucci.