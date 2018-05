'Donne in gioco',72 figure femminili che hanno fatto storia Paese

Roma, 2 mag. - Un libro che si sfoglia, si ritaglia, si ascolta, si vive in gruppo, e si trasforma in gioco da tavolo e strumento educativo. Un libro che racconta la storia e la vita di 72 donne celebri che hanno segnato il cammino recente della Repubblica italiana. La raccolta intitolata 'Donne in gioco 2.0 e legalità' curata da Elena Luviso e pubblicato da Gangemi editore, sarà presentata domani alle ore 11 presso la Sala Monumentale della presidenza del Consiglio a Largo Chigi 19 e lancerà l'iniziativa internazionale dell'8 maggio prevista sempre a Roma, alla Camera dei deputati. Con l'autrice saranno presenti anche Livia Turco, ex ministro e presidente della Fondazione Iotti, Maria Pia Garavaglia, ex ministra ed ex vicesindaco di Roma, Elena Marinucci ex senatrice ed ex parlamentare europea, Letizia Battaglia, fotografa impegnata nella lotta alla mafia ed Enrica Bonaccorti, celebre artista e conduttrice di programmi della Rai.

Raccolto in una scatola-kit contenente dadi, timer e due mazzi di carte, uno pittorico e l'altro biografico, 'Donne in gioco' (edito da Modiano) è stato presentato nel 2016 per celebrare il 70esimo anniversario del voto alle donne raccontando la vita pubblica e l'impegno professionale e politico di 46 figure femminili. E' stato dichiarato primo gioco europeo pedagogico sulla storia delle donne raccogliendo 14 premi nazionali e internazionali (tra gli ultimi quello ottenuto nel corso della 'Notte europea dei ricercatori' del 2017). Oggi si aggiorna per descrivere, sulla base di disegni e indizi biografici, i ruoli di potere (inteso come bagaglio morale di valori) e la lotta per la legalità e la trasparenza di donne simbolo del nostro Paese. Rispetto al progetto del 2016, il libro si arricchisce del racconto-descrizione di nuove 26 personalità femminili, che corrispondono ad altrettante identità territoriali. (Segue)