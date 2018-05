Gelmini: proposta Fi, subito commissioni per Parlamento operativo

Roma, 2 mag. - "Basta stallo, basta immobilismo. Rendiamo subito operative le Camere con la formazione delle Commissioni permanenti e dei suoi organi. Questa la posizione di Forza Italia, questa la nostra proposta ufficiale illustrata già una decina di giorni addietro al presidente della Camera, Roberto Fico, durante una capigruppo a Montecitorio". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Nella storia parlamentare repubblicana - ricorda - ci sono almeno tre precedenti - nel 1976, nel 1979 e nel 1992 - in cui la costituzione delle Commissioni permanenti è stata effettuata prima della formazione di un governo. Nella particolare situazione attuale, con le trattative per il prossimo esecutivo ancora ferme, occorre seguire questo percorso. Il Parlamento deve poter lavorare nella pienezza delle sue funzioni. I cittadini esigono risposte immediate e concrete, altro che #VotoSubito".