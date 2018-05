Libia, attacco suicida a commissione elettorale, almeno 16 ... -2

Roma, 2 mag. - Alcuni testimoni hanno raccontato di aver udito colpi di arma da fuoco e almeno due esplosioni. In un comunicato, il governo di accordo nazionale ha denunciato l'"attacco terroristico", sottolineando che "non impedirà al governo di continuare a garantire il proprio sostegno all'Alta commissione elettorale" nell'ambito del "processo democratico per la tenuta delle elezioni".

Anche la missione Onu in Libia (Unsmil) ha condannato "nella maniera più ferma possibile" l'attentato, sottolineando che "tali attacchi terroristici non impediranno ai libici di portare avanti il processo di consolidamento dell'unità nazionale e di costruzione dello stato di diritto e delle istituzioni".

