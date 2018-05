In direzione Pd la richiesta di rinnovare la fiducia a Martina

Roma, 2 mag. - Rinnovare la fiducia e il mandato al segretario reggente Maurizio Martina. Anche in vista di nuove consultazioni del capo dello Stato per la formazione del governo. E' su questa richiesta che domani la direzione Pd dovrebbe essere chiamata ad esprimersi, secondo la linea che trova d'accordo i diversi esponenti non renziani, da Franceschini a Orlando, Emiliano, Cuperlo. Una richiesta che lo stesso Martina è pronto del resto a ribadire, dopo aver commentato l'intervista di Renzi dicendo "così è difficile guidare un partito".